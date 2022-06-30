أشادت پولندا بتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها باعتباره تحقيقا لحلم طال انتظاره وخطوة من شأنها أن تبعث رسالة ردع واضحة إلى روسيا.



وأبلغ بايدن قمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد بأن الولايات المتحدة ستعزز قواتها وعتادها في أنحاء أوروبا وستقيم مقرا دائما لجيشها في پولندا بغية التصدي للتهديدات الناشئة المحتملة من جانب روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.



ومنذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، تعتبر پولندا زيادة القوات على الجانب الغربي للحلف أمرا بالغ الأهمية لضمان أمن وسط أوروبا في مواجهة نزوع روسيا المتزايد نحو الهيمنة وبسط النفوذ، وتسعى منذ فترة طويلة لاستضافة قاعدة عسكرية أميركية دائمة على أراضيها.