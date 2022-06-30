أفادت مصادر أمنية يمنية بنجاة مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد من محاولة اغتيال، حيث استهدف موكبه بسيارة مفخخة في منطقة خور مكسر بعدن.



وقالت المصادر وفقا لما أوردته قناة «اليمن» الإخبارية «إن سيارة مفخخة استهدفت موكب مدير أمن محافظة لحج أثناء مروره في منطقة خور مكسر بعدن»، موضحة أن الانفجار أسفر عن مقتل 4 أفراد من طاقم الحراسة المرافق للمسؤول الأمني.



وأفاد مصدر عسكري يمني بمقتل سبعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في انفجار السيارة المفخخة، وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ان الانفجار أسفر عن مقتل أربعة من مرافقي مدير الأمن وثلاثة مدنيين، وإصابة سبعة آخرين بينهم مدنيون كانوا بالقرب من موقع الانفجار.



وأكد المصدر نجاة مدير أمن لحج من محاولة الاغتيال، موضحا أنه تعرض فقط لإصابات طفيفة.