أعلنت السلطات الموالية لروسيا في أوكراني إطلاق خدمة حافلات وقطارات بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو ومدينتي خيرسون وزابوريجيا في جنوب أوكرانيا.



وقال سيرغي أكسيونوف رئيس القرم المؤيد لموسكو في رسالة على تلغرام أمس «اعتبارا من الأول من يوليو ستربط خدمات حافلات وقطارات بين القرم ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا للمرة الأولى منذ ثماني سنوات».



وأضاف أن عناصر من الحرس الوطني الروسي سيضمنون أمن الرحلات.



ومنطقتا خيرسون وزابوريجيا في جنوب أوكرانيا تخضعان إلى حد كبير لسيطرة موسكو منذ الأسابيع الأولى للتدخل العسكري الروسي، ويتم الآن دمجها في الاقتصاد الروسي.



وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.



وكان مسؤولون روس وآخرون موالون لموسكو أشاروا سابقا الى ان موسكو تنوي البقاء في منطقة خيرسون وأقسام كبرى من زابوريجيا تسيطر عليها، وقال مسؤولون موالون لموسكو في جنوب أوكرانيا إنهم يأملون تنظيم استفتاء.