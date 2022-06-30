اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليطلق الحرب في أوكرانيا لو كان امرأة، الأمر الذي عقب عليه الكرملين بتعليقات ساخرة.



وقال جونسون لشبكة التلفزيون الألمانية «زي دي اف» مساء امس الأول «لو كان بوتين امرأة وهو ليس كذلك كما هو واضح، فأنا لا أظن أنه كان سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة»، حرب «عنيفة تهدف إلى اجتياح أوكرانيا».

وأضاف في ختام قمة مجموعة السبع في ألمانيا أن إطلاق هذه الحرب من قبل روسيا هو «مثال ممتاز على ذكورية سامة». وأشار الى انه أنه على الرغم من أن قادة مجموعة السبع يريدون «بشدة» انتهاء الحرب في أوكرانيا، فإن لا يوجد«اتفاق متاح».

وقد أثارت تصريحاته سخرية السلطات الروسية، حيث قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة ريا نوفوستي إن «العجوز فرويد كان سيغتبط في حياته لو حظي بمثل هذا الموضوع (رئيس الوزراء البريطاني) لإجراء أبحاث عليه».

وتابع: «فرويد كان يحلم ربما خلال حياته بدراسة مثل هذه النوعية من الأشخاص»، في إشارة إلى العالم الشهير في الطب النفسي سيغموند فرويد.



من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تطبيق تلغرام ان «بوريس جونسون لديه مخيلة شقية، ما عساهم فعلوا القادة السبعة معا؟» في إشارة إلى قمة زعماء القوى الرئيسية في مجموعة السبع.