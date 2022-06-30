خطت وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) الثلاثاء خطوة صغيرة باتجاه هدفها لإنشاء محطة فضاء تدور حول القمر خلال العقد الحالي، حيث أطلقت قمرا اصطناعيا صغيرا للدوران حول القمر.



ويحمل القمر الاصطناعي، الذي يقارب حجمه حجم فرن الميكروويف، اسم CAPSTONE (كابستون).



وقالت ناسا إن القمر انطلق على متن صاروخ من طراز «إلكترون» من ميناء فضائي في نيوزيلندا.



ومن المقرر أن يصل القمر الاصطناعي إلى القمر بعد أربعة أشهر، ليبدأ بعدها مدارا «مطولا بشكل كبير»، يتعين أن يستمر ستة أشهر.



وسيحاكي هذا المدار المدار ذاته الذي من المخطط أن تتخذه المحطة «جيتواي» عند تشغيلها.