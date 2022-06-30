بينما كان المسؤولون الدوليون والصحافيون ينتظرون وصول الرئيس الأميركي جو بايدن وغيره من قادة العالم لمقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في ضواحي مدريد أمس الأول الثلاثاء، شعروا بالارتباك عندما وجدوا «سلطة روسية» على رأس قائمة الطعام.



وعلى الرغم من أن مزيج البازيلاء والبطاطا والجزر والمايونيز عنصر أساسي في قوائم المطاعم الإسبانية، فقد أثار وجود هذا الطبق في القائمة حالة من الذعر قبل القمة التي قال خلالها الأمين العام للحلف إن روسيا تشكل تهديدا أمنيا مباشرا بعد غزوها لأوكرانيا.

وقال الصحافي إيناكي لوبيز لقناة لا سيكستا الإسبانية: «سلطة روسية في قمة حلف الأطلسي؟ أنا مندهش قليلا من اختيار هذا الطبق».

وقدمت قائمة الطعام، التي ضمت طبقا رئيسيا من اللحوم إلى جانب نشويات، لوزراء الدفاع والخارجية الزائرين في مأدبة بقصر الباروك سانتا كروز في وسط مدريد مساء الثلاثاء.



وقائمة الطعام من إعداد الطاهي الإسباني الشهير خوسيه أندريس الذي قدم برنامجا متخصصا في الطهي وفنونه على شبكة نتفليكس.