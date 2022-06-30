أعلنت جامعة الكويت حصول الأستاذ المساعد بقسم العلوم الجراحية بكلية طب الأسنان د.محمد كمال واستشاري الأنف والأذن والحنجرة بوزارة الصحة د.عبدالمحسن التركي على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأميركية لجبيرة طبية بديلة لفتائل الانف.

وقالت الجامعة في بيان صحافي أمس إن الاختراع جاء ثمرة تعاون مشترك بين كلية طب الأسنان بالجامعة ووزارة الصحة وبدعم من مركز (صباح الأحمد للموهبة والإبداع) التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وفي هذا الصدد، أوضح د.محمد كمال وفقا للبيان أن الجبيرة التي تم ابتكارها ستغني عن استخدام فتائل الأنف التي تسبب صعوبة التنفس أثناء وجودها بالأنف إضافة إلى الآلام الشديدة التي تتسبب بها عند إزالتها بعد التدخل الجراحي.

وأضاف أنها تسمح أيضا بإضافة مواد طبية بشكل مباشر لمكان العملية وعلى الحاجز الأنفي دون أي إعاقة أو ألم لتنفس المريض.