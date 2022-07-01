شارك بنك برقان مؤخرا في حفل تخريج متدربي برنامج خدمة العملاء من فئة ذوي الإعاقة، الدفعتين الثانية والثالثة ضمن فعاليات حملة «شركاء لتوظيفهم»، تحت رعاية وحضور وزير الصحة د.خالد السعيد، الذي كرّم جميع الجهات الداعمة لذوي الإعاقة، وحضور رفيع المستوى لعدد من القيادات والمنظمات والجهات التي شاركت في تكريم الخريجين.



ويأتي الحفل عقب حضور البنك ومشاركته في الملتقى الوظيفي المخصص لخريجي البرنامج الذي نظمته الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بهدف ربط المتدربين مع جهات التوظيف المختلفة من القطاع المصرفي لدعم عملية دمجهم بالقطاع.



وشاركت إدارة الموارد البشرية والتطوير من بنك برقان في الملتقى باختيار مجموعة من الخريجين للعمل ضمن كوادر البنك، وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي البنك المستمرة لدعم أبنائنا من ذوي الإعاقة وإشراكهم في العمل المصرفي.



وقالت رئيس مديري الموارد البشرية والتطوير بالمجموعة هالة الشربيني: فخورون جدا بالمشاركة في ملتقى توظيف ذوي الإعاقة في إطار استراتيجية بنك برقان لدعم الكوادر الوطنية والعمل على تطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، ومن خلال الملتقى قابلنا نماذج ملهمة من أفضل الكفاءات الشابة تدعمهم مسيرة حافلة بالتحدي والإصرار وتم توظيف عدد من خريجي حملة «شركاء لتوظيفهم» ليكونوا جزءا من عائلة البنك. وأضافت الشربيني: ننطلق في مشاركتنا بالملتقى من رؤيتنا لتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع ودعمهم للانخراط في سوق العمل لاسيما القطاع المصرفي، وذلك في سياق استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية وضمن برنامج الاستدامة. ويؤكد البنك استمراره في تنفيذ استراتيجيته الشاملة للمسؤولية المجتمعية التي تستهدف بفعالياتها المتنوعة مختلف الشرائح ودعمه للمبادرات والفعاليات الحكومية التي تحقق الشمول المجتمعي المأمول ورفاهية كل أفراد المجتمع.