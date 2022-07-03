بعد نحو عام من المفاوضات الشاقة والطويلة، توصل النجم المصري محمد صلاح الى اتفاق مع ناديه ليفربول الإنجليزي للبقاء في صفوفه بعد توقيعه عقدا جديدا «طويل الأمد»، كما أعلن وصيف الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا رسميا الجمعة.



ولم يعلن ليفربول تفاصيل العقد الجديد لكن تقارير صحافية أشارت الى أن صلاح سيبقى في صفوف فريقه حتى يونيو عام 2025.



كما أشارت التقارير الى أن صلاح سيتقاضى مبلغا يتراوح بين 350 و400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، ما يجعل منه في كلتا الحالتين اللاعب الأعلى دخلا في صفوف ليفربول.



وأضافت التقارير أن وفدا يضم المدير الرياضي الجديد لليفربول جوليان وورد كان توجه الى مصر، حيث يقضي صلاح إجازته، لوضع اللمسات الأخيرة على العقد الجديد قبل التوقيع عليه.



وقال صلاح الذي بلغ الثلاثين من عمره الشهر الماضي: «شعوري رائع وأنا متحمس لحصد المزيد من الألقاب مع النادي. انه يوم سعيد للجميع. أخيرا أنجز كل شيء».



وأضاف: «استغرق تجديد العقد بعض الوقت لكن الآن وبعد ان حصل هذا الأمر يتعين علينا التركيز على المستقبل».



وتابع: «لا شك أنكم لاحظتم أن الفريق في تطور مستمر في السنوات الخمس أو الست الأخيرة، والموسم الفائت كنا قاب قوسين أو أدنى من إحراز أربعة ألقاب، لكن للأسف في الأسبوعين الأخيرين من الموسم فقدنا لقبين»، في إشارة إلى دوري الأبطال الذي خسر ليفربول مباراته النهائية أمام ريال مدريد، والدوري المحلي الذي خسر معركته بفارق نقطة فقط عن مان سيتي.



وأوضح «أجرينا تعاقدت جديدة ويتعين علينا مواصلة العمل وأن نتمتع بالإيجابية للمنافسة على جميع الألقاب مجددا».



وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا الى اتفاق أول من أمس.



وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف الـ«ريدز» في مختلف المسابقات منذ انتقاله من روما قبل 5 سنوات.