وصلت العلاقة بين مرسيليا وخورخي سامباولي الى نهايتها نتيجة الاختلاف في وجهات النظر مع الإدارة، وفق ما كشف المدرب الأرجنتيني بعد إعلان وصيف بطل الدوري الفرنسي عن رحيله.



ووصل سامباولي (62 عاما) الى مرسيليا في مارس 2021 ونجح في قيادته الموسم المنصرم الى وصافة الدوري خلف باريس سان جرمان البطل، ليتأهل بذلك مباشرة الى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وقال سامباولي إن رؤيته لمستقبل النادي «مختلفة» عن رؤية المسؤولين فيه، مضيفا: «وتيرتي وأهدافي تختلف عن مديري النادي. الموسم الماضي كان مذهلا. كان من دواعي سروري أن أكون مدربا لهذا النادي. كنت سعيدا جدا».



وقبلها، قال مرسيليا في بيان: «بعد 16 شهرا من التعاون، سمح هذا العمل للنادي بالوصول الى الخطوة التالية في مشروعه الرياضي الجديد والتأهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا».



وتابع: «نحن سعداء بالمسار الذي سلكناه والمشاعر التي شاركناها لكن بعد الكثير من التفكير، اتفق الطرفان مع أخذ مصلحة مرسيليا في عين الاعتبار، على إنهاء هذه العلاقة».