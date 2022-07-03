حصل إنتر الإيطالي على خدمات حارس مرمى الكاميرون أندريه أونانا والأرميني هنريك مخيتاريان وكلاهما بصفقة حرة بعد انتهاء عقديهما مع أياكس الهولندي وروما الإيطالي تواليا.



وتم الإعلان عن الصفقتين ضمن الانتقالات المكتملة على موقع الدوري الإيطالي لكرة القدم، ما يجعلهما رسميتين حتى لو لم يعلن إنتر عن انتقالهما بعد.



كان إنتر نشطا في فترة الانتقالات الصيفية التي افتتحت رسميا في إيطاليا مع عودة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو اليه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من تشلسي.



ويجري مسؤولو إنتر مفاوضات لضم المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي انتهى عقده مع يوفنتوس ولم يجدده.



تم التعاقد مع أونانا (26 عاما) تمهيدا لكي يخلف المخضرم السلوفيني سمير هاندانوفيتش البالغ من العمر 37 عاما والذي يدافع عن ألوان إنتر منذ 10 سنوات.



وقّع أونانا عقدا مدته 5 سنوات مع إنتر، علما انه لم يلعب كثيرا منذ أوقف لتعاطيه المنشطات لمدة 9 أشهر قبل نحو عام.



أما مخيتاريان، فوقع عقدا لمدة سنتين وسيحصل على 4.5 ملايين يورو (4.7 ملايين دولار) في الموسم الواحد.

لعب الأرميني الدولي السابق لمدة ثلاث سنوات في روما وفاز مع الأخير بمسابقة «كونفرنس ليغ» في مايو الفائت بإشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.