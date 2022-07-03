كشف تقرير صحافي في إسبانيا أن نادي برشلونة، والذي يعاني من صعوبات مالية، يعتزم بيع جزء آخر من حقوقه الخاصة بالبث التلفزيوني.



وكتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الرياضية أن النادي الكتالوني يأمل في أن يحصل من هذه الخطوة الجديدة على عائدات بقيمة تقارب 400 مليون يورو، لينفق منها نحو 200 مليون يورو على تعزيز خطوط الفريق، بما يشمل تقوية خط الهجوم بالپولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ.



وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يعتزم بيع 15% أخرى من حقوق البث التلفزيوني مشيرة إلى أن النادي بصدد تنفيذ هذه الخطوة قبل سفر بعثة فريق كرة القدم إلى الولايات المتحدة، حيث ستقيم هناك لمدة أسبوعين لخوض مباريات تجريبية قبل الموسم الجديد ومنها مباراة أمام منافسه اللدود ريال مدريد.



كان برشلونة باع بالفعل في نهاية يونيو الماضي 10% من حقوق البث التلفزيوني للأعوام الـ 25 المقبلة لشركة «سيكسيث ستريت» الاستثمارية مقابل 207.5 ملايين يورو للنادي المدين بـ 1.35 مليار يورو.