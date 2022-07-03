عبدالكريم العبدالله



أعلن نائب رئيس لجنة «طويلي المكوث» في مستشفيات وزارة الصحة د.علي المطيري عن التنسيق مع فريق أصدقاء المعاقين برئاسة الشيخة سهيلة الصباح لوضع آلية لخروج ذوي الاحتياجات الخاصة من طويلي المكوث بعد انتهاء علاجهم للعودة إلى المكلفين برعايتهم.



وذكر د.المطيري في تصريح لـ «الأنباء» أن الهدف من هذا التنسيق هو جعل ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون في حالة اجتماعية أسرية ضمن إطار الجو الأسري ودمجهم في المجتمع، والذي يعد احد سبل العلاج.



وبين أن العديد من المكلفين برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من طويلي المكوث في المستشفيات يرفضون خروجهم من المستشفى بحجة أنه لا يوجد من يرعاهم، متناسين بذلك أهمية وجود المعاق بين أهله وذويه وهذا الأمر يعتبر جزءا من الحياة الكريمة بأن يتمتع بجو أسري اجتماعي مع أسرته.



وأفاد المطيري بأن التنسيق مع فريق أصدقاء المعاقين سيكون بالتواصل مع أهالي المعاقين من طويلي المكوث في المستشفيات لإقناعهم بإخراجهم والعيش مع أسرهم حياة كريمة .