محمد الجلاهمة



أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالانابة سليمان الفهد استمرار اتخاذ جميع الاستعدادات لتسهيل إجراءات المسافرين.



وشدد في تصريح صحافي على حتمية الالتزام بالقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والمتوافر إلكترونيا بكل سهولة ويسر للمسافر الإفصاح إلكترونيا عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول تفوق قيمتها 3000 دينار أو ما يعادلها بأي من العملات الأجنبية.

واضاف: النظام الاكتروني يعمل به ودون الحاجة إلى المعاملات الورقية وبشكل مسبق قبل الوصول او المغادرة بما يختصر الوقت ويعزز الإجراءات الأمنية، مشيرا الى ان الإقرار غير الصحيح سيؤدي الى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل السلطات الجمركية.

وطالب جميع المسافرين من وإلى الكويت بضرورة ابلاغ السلطات الجمركية عما بحوزتهم من عملات وأدوات مالية تفوق المصرح به قانونيا.