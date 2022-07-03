محمد الجلاهمة



وجه مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العقيد محمد قبازرد بإحالة ملف قضيتي مخدرات حاول من خلالهما وافد إيراني ومواطن إغراق السوق المحلي بكمية كبيرة من المخدرات.



وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وردت إلى رجال المكافحة عن محاولات وافد إيراني بيع كمية كبيرة من المواد المخدرة، حيث تم إرسال مصدر سري لشراء كمية من تلك المخدرات، وخلال قيام المتهم بتسليم المخدرات وتسلم المبلغ المرقم بعلم من النيابة ألقي القبض عليه وعثر في شقته في الجابرية على نحو 10 كيلو من الشبو والحشيش.



وقال المصدر: وصلت معلومة أخرى عن استغلال مواطن لمزرعة في الوفرة وزراعة ماريغوانا بها ليتم استصدار إذن نيابي ومداهمة المزرعة وضبط شتلات وكمية أخرى من المواد المخدرة.