محمد الجلاهمة



أحال رجال امن العاصمة قضية حملت عنوان الاعتداء بالضرب والسب، إلى الإدارة العامة للتحقيقات تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإعادة التحقيق مع طرفي الواقعة، وهما وافد مصري يعمل مستشارا قانونيا في إحدى الجمعيات التعاونية وقيادي سابق في الجمعية نفسها.



واستادا الى القضية التي حملت رقم 24/2022، وبتصنيف جنح، فإن وافدا مصريا من مواليد 1982 ويعمل مستشارا قانونيا ورئيس مجلس الادارة تبادلا الاتهامات، حيث أبلغ الأول بأنه تعرض للسب والضرب، فيما أكد الطرف الثاني أنه هو من تعرض للسب والضرب من قبل الطرف الأول، فيما لم تعرف ما إذا كانت هناك كاميرات في محل الواقعة يمكن من خلالها الاستدلال والوقوف على حقيقة الاتهامات التبادلية، كما لم تعرف الأسباب التي دعت طرفي الواقعة إلى الدخول في هذا السجال، الذي بدأ حسب تأكيد الشخصين بمشادة كلامية.