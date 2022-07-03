سعود عبدالعزيز



واصل قطاع المرور حملاته الرامية الى ملاحقة مخالفي القانون المروري، حيث أسفرت الحملات الأسبوعية التي أقيمت تحت إشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ خلال الأسبوع الماضي وتحديدا خلال الفترة من 25 يونيو الماضي حتى 1 الجاري، عن تحرير 30738 مخالفة متنوعة وإحالة 108 مخالفين الى نظارة المرور وضبط 58 حدثا لقيادة مركبات من دون رخص سوق وإحالة 27 مركبة الى كراج الحجز وإحالة 19 مطلوبا الى إدارات التنفيذ المدني والجنائي وجهات أمنية أخرى وضبط قضيتين حيازة مخدرات.