دلال العياف



بدعوة كريمة من الفنان الرائع محمد الحملي، زارت «الأنباء» مسرح نادي السالمية الرياضي لمشاهدة مسرحية «قصر الرعب»، وكان التنظيم على أعلى مستوى، والحضور كثيفا من جميع فئات المجتمع، فبعد سلسلة نجاحات متواصله ولا متناهية في مجال المسرح عاد الحملي من خلال الرعب ليقدم لنا عدة رسائل ويناقش قضايا اجتماعية معاصرة متلازمة مع الأحداث الحالية في البلد.



تم تقديم رؤية إخراجية جميلة من خلال فكرة «قصر الرعب» التي تبدأ بإثارة وتشويق مع دخول الجمهور، حيث إن الراقصين على المسرح يظهرون بملابس وأقنعة بالفعل تثير الرعب، بجانب المؤثرات الموسيقية التي تحمل طابعا خاصا تجعل الحضور يعيشون هذه الأجواء الغريبة حتى نهاية العرض.



تدور أحدث المسرحية حول أب متوفى (الفنان القدير محمد جابر)، لكن روحه ترفرف في أنحاء المنزل، ولديه ولدان وابنة، ويبدأون في التوافد على البيت المسكون، ويقطنون فيه بهدف العثور على الميراث الذي تركه لهم والدهم، وكل منهم يحلم بالثراء والأموال الطائلة، ويجسد الحملي دور الابن الذي يعود من الدراسة في الخارج وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية كي يسكن مع إخوته في المنزل، ويبدأ الأب المتوفى في الظهور لهم على شكل «جني» ويخاطب كل ابن فيهم، ويوجه لهم رسائل مبطنة. الأحداث تمزج بين الجد والمزح، والإسقاطات السياسية والاجتماعية بطريقة سلسة، وتخلو من خدش الحياء، والأكيد أن الحملي اعتدنا منه المسرح المحترم الأنيق فكريا والإبهار بالتقنيات، كما أن رؤيته الإخراجية كأنها مكيال الميزان، حيث نفذت بدقة عالية وفريدة، وأيضا المفردات والجمل لا يوجد فيها أي ابتذال.



برعت الفنانة الكويتية الشابة الجميلة شيماء سليمان في تجسيد دورها وكان وقوفها على المسرح متناسقا، وطبقة صوتها كانت مستحبة لدى الجمهور، فشيماء تمثل البنت الكويتية التي تنتقي مفرداتها، وحتى ملابس الراكور كانت تمثل البنت الكويتية، مثل العباءة والدراعة اللبس التقليدي الكويتي.



أما د.أحلام حسن فهي من «فطاحلة» المسرح التي تعرف تماما أين تضع جملها وتنفرد به، واختياراتها في الكوميديا دقيقة، كذلك عبدالله الرميان فنان صاحب «كاريزما» جميلة خاصة به وحده، ويتميز «بخفة الطينة» فلم نشعر بأنه يقوم بدور تمثيلي، بل إنه كان واقعيا، وكأنه يوصل الرسائل لكل فرد من الحضور.



في المسرحية تمت مناقشة أكثر من قضية مجتمعية تدور في البلد بطريقة مستساغة تصل للجمهور بشكل مستحب، والمسرحية من إنتاج «باك ستيج غروب» للفنان محمد الحملي وتأليف وإخراج: عبدالعزيز المسلم، وبطولة: محمد جابر العيدروسي وأحلام حسن ومحمد الحملي وعبدالله الرميان وشيماء سليمان وجمال الشطي وإسماعيل سرور ومحمد فايق، والمخرج المنفذ: مشاري المطيري، فيما يتولى الاشراف: عبدالله الرميان.