عبر المخرج حسن عبدال عن سعادته الغامرة بفوز عمله «لك الاختيار» الذي حققه بالتعاون مع المخرج عبدالعزيز الصايغ في مهرجان الخليج للاذاعة والتلفزيون في دورته الـ 15 التي اختتمت اعمالها في مملكة البحرين الشقيقة ونظمة جهاز اذاعة وتلفزيون الخليج.



وقال المخرج حسن عبدال ان سلسلة «لك الاختيار» التوعوية تم انجازها بتكليف من مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتعاون مع المخرج الزميل عبدالعزيز الصايغ الذي لطالما جمعتنا العديد من الاعمال السينمائية والتلفزيونية المشتركة.



واشار الى انه يحضر حاليا عددا من المشاريع الفنية والاعلامية الجديدة التي ستجد طريقها الى النور في الفترة القصيرة المقبلة.