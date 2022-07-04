مفرح الشمري



أصدرت الهيئة العربية للمسرح كتابا جديدا عبارة عن دراسة للكاتب المسرحي القدير د.مدحت الكاشف حملت عنوان «الجسد السارد.. فن التمثيل الصامت»، تضمنت العديد من العناوين المهمة للمهتمين في مفهوم الجسد.



وجسد الممثل في الأعمال المسرحية الصامتة حتى تصل فكرتها للمتلقي عن طريق الفعل والحركة على خشبة المسرح.



الدراسة الجديدة تعتبر إضافة كبيرة لمكتبة الحركة المسرحية العربية ومرجعا مهما للكتاب والمخرجين والممثلين للتعرف على حركة الجسد في فن التمثيل الصامت الذي يعتبر من اهم عناصر نجاح العرض المسرحي الصامت.