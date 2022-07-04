مفرح الشمري



اختتمت دورة «العلاج بالدراما للاحتياجات الخاصة» برنامجها التدريبي بنجاح، والذي أقيم على مدى خمسة أيام. حضر حفل الختام الفنانون عبدالناصر الزاير، وفاطمة الطباخ، وعصام الكاظمي والمخرج حسين أشكناني، حيث شاركوا المتدربين فرحتهم في ختام البرنامج.



تضمن حفل الختام عرض فيلم عن برنامج الدورة، وعبر المشاركون أيضا عن طريق سردهم للحضور مدى استفادتهم من البرنامج التدريبي. وعلى هامش الختام، قالت المحاضرة عبير يحيى: يتخذ العلاج بالدراما أسلوبا فريدا باستخدام الدراما وتقنيات المسرح، بما في ذلك الارتجال، ولعب الأدوار، واستخدام الدمى، وتمثيل القصص، لافتة إلى أنه شكل مبتكر من العلاج الإبداعي الذي يقوم على اكتساب الثقة بالنفس واستكشاف مهارات جديدة لحل المشكلات.



وأضافت: العلاج بالدراما يجمع بين أساليب الدراما والعلاج النفسي لتقديم طرق جديدة للتعبير عما تفكر فيه أو تشعر به من أجل التعامل بشكل أكثر فاعلية مع الأحداث اليومية، مشيرة إلى أنها ستستمر في تقديم البرنامج التدريبي الفترة القادمة.