كأس السوبر 2023-2024 بمشاركة 4 فرق: بطل الممتاز والوصيف وكأسي الأمير وولي العهد

5 محترفين أجانب بكل فريق والقائمة مفتوحة للاعبين من فئة غير محددي الجنسية

دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل من أربعة أقسام ولن يشهد أي تغيير و يتأهل الأول والثاني إلى «الممتاز»



عبدالعزيز جاسم



عقد اتحاد كرة القدم أمس مؤتمرا صحافيا للإعلان عن الشكل الجديد لمسابقات الاتحاد وبطولاته، وذلك في المقر المؤقت للجنة الأولمبية الكويتية، بحضور أمين عام الاتحاد صلاح القناعي، والأمين العام المساعد لشؤون المسابقات والخدمات المساندة د.صالح المجرب، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمنتخبات بدر عبدالجليل، ومدير إدارة المسابقات حامد الشيباني.



وأعلن نائب رئيس اتحاد كرة القدم للشؤون الفنية هايف المطيري انطلاق الموسم الرياضي المقبل 2022-2023 في 25 أغسطس المقبل ببطولة الدوري الممتاز، فيما سينطلق دوري الدرجة الأولى يوم 28 من الشهر ذاته.



وأضاف أن منافسات بطولة كأس سمو ولي العهد ستنطلق يوم 18 أكتوبر المقبل، فيما تنطلق بطولة كأس سمو الأمير يوم 23 يناير المقبل، أما كأس السوبر فسيقام 6 نوفمبر المقبل، والذي سيجمع بين بطل الدوري الممتاز للموسم الماضي (الكويت)، وبطل كأس سمو الأمير (كاظمة).



وحول المكافآت التي رصدها اتحاد الكرة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى للدوري الممتاز، قال ان البطل سيحصل على 100 ألف دينار والوصيف 60 ألف دينار والمركز الثالث 40 ألف دينار، إلى جانب صرف مكافآت تحفيزية للمتأهلين إلى ملحق الدوري من المركز الأول حتى السادس وهي 10 آلاف دينار و9 آلاف و8 آلاف و7 آلاف و6 آلاف و5 آلاف على التوالي أيضا، موضحا أنه سيتم تحديد مكافآت بطل وصيف الدرجة الأولى وكأس الاتحاد التنشيطي خلال الأيام القليلة المقبلة.



من جانبه، قال حامد الشيباني إن بطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل 2022-2023 ستقام من قسمين بمشاركة 10 أندية، على أن يتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين ستقامان بنظام الذهاب والإياب، وتضم المجموعة الأولى الفرق اصحاب المراكز من الأول إلى السادس للمنافسة على اللقب، والثانية من السابع الى العاشر للتنافس على البقاء والهبوط، مشيرا الى ان الحال سيبقى على ما هو عليه في المجموعتين فيما يخص النقاط والمراكز كما هو دون تغيير، حيث لن يتم خصم أو إضافة نقاط للفرق المتنافسة.



وأشار إلى أن دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل لن يشهد تغييرا، حيث سيقام من أربعة أقسام على أن يتأهل الأول والثاني إلى الدوري الممتاز.

وتابع: كما لن تشهد بطولتا كأس سمو الأمير وسمو ولي العهد تغييرات، حيث ستقامان بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وسيأتي بطل كل بطولة على رأس إحدى المجموعتين، فيما يأتي بطل الدوري على رأس المجموعة الأخرى في كل من البطولتين، كما ستقام بطولة السوبر بالنظام نفسه من مباراة واحدة.



أما بشأن مسابقات للموسم الرياضي 2022-2023، فأكد الشيباني أن بطولة الدوري ستشهد الارتقاء بعدد المباريات لتصل إلى 132 مباراة في الموسم، مضيفا أن كأس سمو الأمير ستقام بنظام خروج المغلوب أيضا، فيما تقام بطولة كأس سمو ولي العهد بنظام الدوري، حيث يتم تقسيم الفرق المتنافسة إلى 3 مجموعات وفقا لترتيبهم في بطولة الدوري الممتاز، على أن تقام بنظام الدوري، ثم يتأهل أول كل مجموعة وأفضل ثان إلى الدوري نصف النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



ولفت إلى أن كأس السوبر للموسم 2023-2024 ستقام بمشاركة 4 فرق هم أبطال الدوري الممتاز والوصيف وبطلا كأسي الأمير وولي العهد.



من جهة أخرى، بين الشيباني أن الموسم المقبل لن يشهد تغييرات فيما يخص عدد المحترفين بحيث سيشارك 5 منهم مع كل فريق، إلى جانب لاعبين اثنين من غير الكويتيين، على أن يتم تسجيل أحدهما للمرة الأولى، في المقابل فإن القائمة البالغ عددها 30 لاعبا ستكون مفتوحة ومن دون حد أقصى للاعبي فئة غير محددي الجنسية.



النظام الجديد لـ «الممتاز»



٭ 10 أندية تلعب قسمين فيما بينها = 18 جولة.



٭ يقسم الدوري إلى نصفين: 6 أوائل و4 للهبوط.



٭ كل ناد يحتفظ بعدد نقاطه من 18 مباراة.



٭ دوري منفصل بين الـ 6 الأوائل = 10 جولات.



٭ دوري منفصل بين الـ 4 الأواخر = 6 جولات.



تغيير نظام بطولات البراعم



طالب بدر عبدالجليل الأندية بالتعاون مع الاتحاد باختيار الأجهزة الفنية والإدارية الأنسب لفرق البراعم والصغار، مشددا على أن المواسم الثالث الماضية شهدت تأثر هؤلاء سلبا بسبب تفشي فيروس كورونا لمدة عامين، بينما الموسم الماضي لم يكن على المستوى المقبول.

وأوضح انه سيتم تغيير نظام بطولات البراعم بشكل كامل، والاتحاد ينتظر روزنامة وزرة التربية لتحديد مواعيد البطولات، موضحا أن حسم البطولات سيكون وفقا لعدة معايير منها المستوى الفني والسلوك.



تذاكر المباريات



أوضح صلاح القناعي أن المدرب والمستشار العالمي ميشيل سابلون والفريق المعاون له شاركوا في الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد والتي تم كشف النقاب عنها مؤخرا، مضيفا أن الكفاءات الوطينة التي وقع الاختيار عليها مؤخرا منوطة بتطبيق هذه الاستراتيجية.



ولفت إلى أن مسؤولية تذاكر المباريات في بطولة الدوري الممتاز تقع مسؤوليتها على الأندية في القسمين الأول والثاني، بينما اتحاد الكرة سيكون مسؤولا عنها في مرحلة المجموعتين الأولى والثانية الخاصة بتحديد بطل الدوري والفريقين الهابطين.