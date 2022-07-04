مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



نجحت إدارة النادي العربي في التعاقد مع اللاعب عبدالعزيز البشر قادما من نادي التضامن، كما ضمت حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي النصر السابق محمد هادي، وذلك لتعزيز مركز حراسة المرمى للفريق الأول لكرة القدم.

ويعتبر اللاعبان من افضل لاعبي الموسمين الماضيين مع نادييهما.



وفي جانب متصل، اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية بالنادي بعد اكتمال نصابها القانوني عددا من التعديلات على النظام الأساسي بالنادي وهي تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 أعضاء بدلا من 11، كما عدلت رسم التجديد السنوي لاشتراكات العضوية الى 12 دينارا بدلا من 10 دنانير، وتخفيض رسوم التسجيل لأول مرة الى 120 دينارا بدلا من 250 دينارا.

واعتمدت الجمعية العمومية غير العادية تحديد رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة بمبلغ 9000 دينار للقائمة و1000 دينار للمرشح المستقل، كما وافقت على عقد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية عن بعد وكذلك تفعيل السداد الإلكتروني لرسوم عضوية النادي.



واصل القادسية تعاقداته لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم سعيا منه للعودة لمنصات التتويج مرة أخرى، حيث اقترب الأصفر من التعاقد مع حارس مرمى العربي السابق علي جراغ الذي سيكون إضافة جيدة للأصفر لما يملكه من إمكانيات مميزة.

وذكرت مصادر مقربة من النادي ان عقد جراغ يمتد لمدة 5 مواسم.