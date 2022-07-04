يعقوب العوضي



أنهى منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد المرحلة الأولى من خطة الإعداد لبطولة آسيا للشباب المقررة يوليو الجاري في البحرين (تصفيات كأس العالم).

وكان الأزرق بدأ في يونيو الماضي مرحلة الإعداد المحلي ثم انتقل إلى إسبانيا والبرتغال في معسكر خارجي خاض خلاله بعض المباريات الودية التجريبية، وستنطلق المرحلة الثانية والأخيرة من خطة الإعداد في معسكر خارجي في مصر قبل التوجه إلى البحرين لخوض غمار البطولة.



في هذا الإطار، أكد أمين السر المساعد في الاتحاد ومدير عام المنتخبات عبدالله الذياب، أن خطة الاعداد تسير حسب الجدول الزمني المقرر لها ، حيث شهدت التدريبات والمباريات الودية ارتفاعا منظما في معدل اللياقة البدنية وزيادة في قوة تحمل اللاعبين الى جانب استيعاب فكر الجهاز الفني الإسباني بقيادة المدرب ايسيديرو والمدرب الوطني وليد سالمين.



وأضاف ان التدريبات تقسم حاليا على فترتين صباحية ومسائية بغرض تكثيف الإعداد وتجهيز اللاعبين لمقارعة المنافسين تحت ضغط المباريات في البطولات الدولية المختلفة بنظامها الجديد، لافتا إلى أن صفوف المنتخب تخلو من الإصابات المؤثرة سوى بعض الإصابات الطفيفة بين صفوف اللاعبين، والتي لن تؤثر على تواجدهم مع الأزرق.



وأثنى الذياب على جهود الجهازين الإداري والفني واللاعبين، مؤكدا التزامهم وتعاونهم بهدف وضع المنتخب الوطني في موضع المنافسة وإعادة الأزرق الى منصات التتويج.



من جانب آخر، يباشر فريق الفحيحيل تدريباته استعدادا للموسم الجديد نهاية الشهر الجاري بقيادة مدربه الجديد الوطني وليد سالمين والمرتبط حاليا مع منتخبنا الوطني للشباب، حيث يدرس الجهازان الإداري والفني بقيادة فهد ربيع وسالمين مع مجلس الإدارة أفضل سبل الاستعداد لبطولة السوبر المقبلة والتي سيشارك فيها الفريق، كما وضعت على طاولة الفريق عدة سير ذاتية لعدد من المحترفين لتعويض رحيل إلياس الزمال.



في هذا الإطار، أكد سالمين أن الفحيحيل يسعى لمنصات التتويج مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الجهازين الإداري والفني ومجلس إدارة النادي في احياء اللعبة وإعادة الفريق الى سابق أمجاده.