هادي العنزي



ما إن انتهى الجهاز الإداري لكرة القدم في نادي الفحيحيل برئاسة رئيس مجلس الإدارة حمد الدبوس من ملف التعاقدات المحلية والخارجية والتوقيع مع المدرب السوري فراس الخطيب، حتى وضع خطة إعداد الفريق الأول لمنافسات الموسم المقبل، والتي تتكون من عدة مراحل.



وسيبدأ «الأشاوس» تدريباتهم 15 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين في الكويت، على أن يغادر بعدها الفريق إلى معسكر خارجي بمدينة انطاليا التركية يمتد لأسبوعين أيضا، ومن المقرر أن يلعب الأحمر 4 مباريات ودية مع أندية تركية وخليجية، وسيعود الفريق 15 أغسطس المقبل، على أن تبدأ تحضيراته لمواجهات دوري الدرجة الممتازة بعدها بيومين، ومن المتوقع أن يخوض الفريق مباراة ودية محلية أو أكثر قبل انطلاق «الممتاز» والمقرر لها 25 أغسطس المقبل.



وقد أنهى الفحيحيل تعاقداته الخارجية الأسبوع الماضي بالتعاقد مع الغاني سولومون مينساه، لينضم إلى المحترفين البرتغالي بيدرو فيليببي مونتيرو، والبرازيليين واليسون مايا، ولويز فرنانديز، ويتوقع أن يتم التوقيع مع محترف خامس في المعسكر التركي، حيث سيكون تحت الاختبار العملي في إحدى المباريات الودية، فيما لايزال ملف التعاقدات المحلية مفتوحا على مصراعيه لأجل تعزيز الفريق بأفضل العناصر، أملا في تحقيق مركز متقدم بالدوري الممتاز.