أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس عددا من الأوامر الملكية.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) الأوامر الملكية التي تضمنت التالي: تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير.



كما تم تعيين خالد بن وليد بن فضل الظاهر نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيرا لسمو ولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى، كذلك تم تعيين منصور بن عبدالله بن علي بن سلمة نائبا لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة.



واشتملت الأوامر الملكية ايضا على تعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة، وتعيين إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة، وتعيين م.عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح نائبا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة، وتعيين د.رميح بن محمد الرميح نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.



كذلك صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، ويعين مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.