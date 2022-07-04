أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «صنداي تايمز» أن الناخبين في اسكتلندا مازالوا منقسمين بشأن الاستقلال عن بريطانيا، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة الاسكتلندية خططا لإجراء استفتاء على هذه القضية العام المقبل.



وأعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن مؤخرا عن خطط لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال في أكتوبر 2023، وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية إذا عملت الحكومة البريطانية على منعه.



وأظهر الاستطلاع الذي أجرته منظمة «بانل بيس» أن 48% ممن شملهم المسح يؤيدون الاستقلال فيما يعارضه 47% و5% قالوا إنهم لا يعرفون. وكان استطلاع سابق أجرته المنظمة عبر الإنترنت في أبريل الماضي قد شهد تصويت 47% لصالح الاستقلال و49 ضده.



ويعارض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزب المحافظين الحاكم بشدة إجراء الاستفتاء بدعوى أن الأمر تم حسمه عام 2014 عندما صوت الاسكتلنديون ضد الاستقلال بنسبة 55% مقابل 45% لصالحه.