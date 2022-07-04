بعد التعرض لهجوم إلكتروني بواسطة برمجيات الفدية (رانسوموير) عام 2019، ستستعيد جامعة هولندية المبلغ الذي تم ابتزازه منها مرتين ونصف على شكل عملات بيتكوين بفضل القفزة اللاحقة في قيمة العملة المشفرة، على ما ذكرت صحيفة «دي فولكسكرانت».



أغلقت أنظمة الكمبيوتر في جامعة ماستريخت في جنوب البلاد عام 2019 إثر هجوم ببرنامج فدية، وهو نوع من البرامج الخبيثة يعمد فيه قراصنة معلوماتية إلى إغلاق نظام إلكتروني لا يعيدون فتحه إلا عند تقاضيهم مبلغا معينا.

وطلب قراصنة المعلوماتية 200 ألف يورو من عملات البيتكوين.

وبعد أن تتبعت الشرطة الهولندية جزءا من الفدية التي دفعت في حساب عائد لشخص ضالع في عمليات تبييض أموال في أوكرانيا وضع القضاء يده على حساب هذا الرجل والذي تضمن عملات مشفرة مختلفة، بينها جزء من المبلغ الذي دفعته جامعة ماستريخت.



وقالت الصحيفة «عندما أصبح من الممكن الآن وبعد أكثر من عامين إيصال هذه الأموال إلى هولندا، ارتفعت قيمتها من 40 ألف يورو إلى نصف مليون يورو».