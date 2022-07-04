خرج الملياردير الأميركي إيلون ماسك السبت عن الصمت الذي كان يلزمه منذ 21 يونيو على شبكة تويتر الاجتماعية التي يعمل على إتمام شرائها، بنشره مجموعة صور من بينها صورة له مع البابا فرنسيس.

وكتب ماسك على حسابه «تشرفنا بلقاء [email protected] الجمعة»، معلقا بذلك على الصورة التي يظهر فيها ببدلة سوداء على يمين البابا، بينما يقف أربعة من أبنائه متأنقين أيضا على يسار خورخي بيرغوليو المبتسم.

ولأغنى رجل في العالم ثمانية أبناء، بينهم ستة من جاستين ماسك (المولودة ويلسون) في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توفي أحدهم بعد أسابيع قليلة من ولادته، ثم رزق باثنين آخرين من الموسيقية غرايمز.