طلبت السلطات من آلاف الأستراليين إخلاء منازلهم في سيدني أمس الأحد، فيما تتساقط أمطار غزيرة على أكبر مدن البلاد وتغمر مياه الفيضانات ضواحيها.



وقطعت الطرق في أنحاء المدينة وأكدت السلطات صدور 18 أمرا بالإجلاء لغرب سيدني، المنطقة التي غرقت بمياه فيضانات عارمة في مارس.



وقالت وزيرة خدمات الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز ستيفاني كوك للصحافيين: «إنها حالة طارئة تهدد الأرواح».



وقد غمرت المياه مساحات واسعة من مدينة سيدني أمس، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات خطيرة في المناطق المنخفضة، مع تسجيل فيضانات بلغ ارتفاع منسوبها 1.5 متر في بعض الضواحي.