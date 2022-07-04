توصل علماء في كلية الطب جامعة «سيئول» في كوريا الجنوبية إلى أن مرضى السكري (النوع الثاني) لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالكسور المختلفة، على الرغم من كثافة المعادن الطبيعية في العظام لديهم.



ووجد العلماء الكوريون أن المرضى الذين يعتمد علاجهم للسكري على جرعات من الإنسولين أو«السلفونيل يوريا» معرضون لخطر الإصابة بالكسور مقارنة بمستخدمي عقار«الميتفورمين» فقط، ويمكن أن يكون الخطر أعلى في مرضى السكري غير البدينين والذين يخضعون لسيطرة جيدة.



وفي الدراسة الحالية، شمل الباحثون 6.694 مريضا، تتراوح أعمارهم ما بين 50 إلى 60 عاما من قاعدة بيانات نموذج البيانات المشتركة (CDM) بين عامي 2008 و2011، والذين استخدموا نفس الأدوية المضادة لمرض السكري لأكثر من عام.



ووجدت الدراسة أن مستخدمي الإنسولين كانوا معرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام، وكسر الفخذ، مقارنة بمستخدمي عقار «الميتفورمين»، والذي تم تقليله لدى المستخدمين بمزيج من الإنسولين و«الميتفورمين».



وأشارت إلى أنه تم تضخيم هذا الخطر المتزايد للكسور بين الأشخاص الذين استخدموا الأنسولين غير المصابين بالسمنة والذين يعانون من مرض السكري الذي يتم التحكم فيه جيدا مؤكدة ضرورة الحاجة إلى تقييمات روتينية لمخاطر الكسور لدى مرضى السكري.