«البلدي»: إعادة تنظيم المنطقة المتضررة من «حريق المباركية»

تأجيل بحث مشروع كاظمة لحين اعتماد المخطط الهيكلي الرابع للدولة

بداح العنزي



وافق المجلس البلدي في الجلسة العادية صباح أمس برئاسة عبدالله المحري على إعادة تنظيم جزء من القطعتين أربعة وسبعة بمنطقة المباركية، وقد جاءت الموافقة على تنفيذ القرارات واللوائح الصادرة شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام بالاشتراطات مع إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة. وقد شهدت الجلسة طلب عدد من الاعضاء مناقشة تداعيات وآثار حريق سوق المباركية، حيث طالبوا بضرورة عرض الموضوع على لجنة العاصمة في المجلس البلدي وفق التقارير الواردة من ديوان المحاسبة والإطفاء، حيث اكد الاعضاء ضرورة المحافظة على هذا المعلم التاريخي السياحي باعتباره وجهة القادمين الى الكويت.



من جانبها، أوضحت مدير عام البلدية بالوكالة م.نادية الشريدة أن المظلات الموجودة بالسوق مضت عليها سنوات طويلة، وان البلدية بانتظار تقرير المطافئ الذي أشار الى ان شرارة صادرة من موقع اللحيم كانت الشرارة الأولى لاندلاع الحريق.



من جانب آخر، فقد حدد المجلس اجازته الصيفية على ان تبدأ من 17 يوليو حتى 1 سبتمبر، ووافق على حظر تدخين الشيشة في الاماكن المغلقة وشبه المغلقة إلا في الاماكن المخصصة لذلك، وفقا للاشتراطات والضوابط الواردة في قانون البيئة واللائحة التنفيذية. وأجّل المجلس مناقشة مشروع كاظمة لحين اعتماد المخطط الهيكلي الرابع للدولة، على ان يتم تقديم الدراسات المتكاملة من المشروع من قبل الجهاز التنفيذي. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباح أمس.



انتقل المجلس الى مناقشة التصديق على قرارات المجلس البلدي خلال الجلسة الماضية.



واستعرض المجلس كتاب الامين العام للمجلس البلدي بشأن الموضوعات الموجودة في اللجان المؤقتة من الفصل التشريعي الثاني عشر.



وطلب حسن كمال إحالة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تخص المجلس السابق الى اللجنة الفنية.



ووافق المجلس على إحالة المواضيع للجان.



ووافق المجلس على تعديل قرار المجلس البلدي بحظر التدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة في الأماكن المخصصة لذلك، وفقا للاشتراطات والضوابط الواردة بقانون البيئة واللائحة التنفيذية. وحفظ المجلس اقتراح عدد من الاعضاء بشأن التعاقد مع الشركات الشبابية لتغطية الجلسات اعلاميا.



وبحث المجلس مشروع كاظمة، حيث وافق على تأجيل المشروع وذلك لحين اعتماد المخطط الهيكلي الرابع للدولة على ان يتم تقديم الدراسات الفنية المتكاملة من قبل الجهاز التنفيذي.



ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص محطة ضخ لمياه الامطار في منطقة شاليهات النويصيب وفقا للاتفاقية الاستشارية.



الإجازة الصيفية



وعرض رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري كتابا بشأن تحديد اجازة المجلس البلدي من 17/7 حتى 1/9.



يوافق المجلس على الطلب.



حريق المباركية



وانتقل المجلس الى مناقشة تداعيات حريق المباركية.



لقيمته من الناحية التراثية ويعتبر معلما سياحيا لكل القادمين للكويت، وردة الفعل واللجان التي صاحبت الحريق لم تكن على مستوى الحدث حتى ان تقرير ديوان المحاسبة اشار الى ان البلدية لم تعرض غرامات على الشركات المخالفة لشروط السلامة، كما ان المطافئ اكدت أنها لم تستطع وضع مرشات في السوق خاصة أن المظلات فيها «ورنيش» يساعد على الاشتعال وتمت احالة الموضوع الى اللجنة القانونية لمناقشة كل التفاصيل والتقارير المتعلقة بالموضوع.



وطلب د.حسن كمال بإحالة الموضوع الى لجنة العاصمة باعتبارها المتابعة للموضوع.



وقالت م.نادية الشريدة ان المظلات مضت عليها سنوات طويلة ونحن الآن بانتظار تقرير المطافئ. وأشارت الى ان عامل اللحيم لم يلتزم حيث ظهرت شرارة ادت الى الحريق.



ووافق المجلس على إحالة الطلب الى لجنة العاصمة.



وأحال المجلس اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن الاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى.



وبحث المجلس في بند ما يستجد من الاعمال



طلب عدد من الاعضاء بشأن إعادة تنظيم القطعتين 4، 7 بمنطقة القبلة.



وقال نائب المدير العام لشؤون التنظيم م.محمد الزعبي إن قرار المجلس البلدي الصادر عام 1999 بتنظيم المنطقة وفق القانون، ولكن للأسف لم يتقدم الملاك لتحديث بياناتهم، وبعد الحريق تم حصر المحلات، والملاك والاضرار ونسبة الاضرار، كما سيتم الاعلان للملاك بعد موافقة المجلس البلدي عن عملية التنظيم.



وقال د.حسن كمال ان الحريق اثر على جزء رئيسي من السوق، وهو من اهم المراكز السياحية خاصة أن المجلس السابق كان يتابع اوضاع المباركية وانه لابد من المحافظة على المبنى بنفس وضعه السابق قبل الحريق.



وقالت م.نادية الشريدة ان هناك اكثر من سيناريو حول وضع السوق والمحافظة على الجانب التراثي.



وذكرت منيرة الأمير أن تطوير السوق مرتبط بتقرير المطافئ.



وقالت م.علياء الفارسي ان الجهود كبيرة وان المجلس الوطني للثقافة والفنون له دور كبير خاصة أن الجميع حريص على عودة السوق الى وضعه السابق.



رفعت الجلسة 11:36 ظهراً.



فتح ممرات بين قسائم المنطقة

خريطة توضح قسائم منطقة المباركية

أوضح تقرير البلدية الخاص بتنظيم جزء من القطعتين (4 و7) بمنطقة المباركية بإعادة تنظيم المنطقة المتضررة من الحريق مع فتح ممرات بين القسائم. وأشار تقرير مدير عام البلدية بالوكالة م.نادية الشريدة والذي أقره المجلس للتالي: الطلب إعادة تنظيم جزء من القطعتين رقمي 4 و7 بمدينة الكويت بمنطقة القبلة.



حيث سبق أن صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف19/200/11/1999) المتخذ في 27/12/1999 الخاص بتنظيم المنطقة.



الموقع موضوع الدراسة: مدينة الكويت - منطقة القبلة - جزء من القطعتين 4 و7.



شرح موجز للموضوع: يمثل الكروكي رقم 1 المنطقة موضوع الدراسة، علما ان الكروكي رقم 2 يمثل حدود الملكيات قبل التنظيم والتي تم تنظيمها بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف19/200/11/1999) المتخذ في 27/12/1999 والمتضمن الموافقة النهائية على تنظيم وتوزيع القسائم على ملاك العقارات والخاص وفقا للمخطط التنظيمي رقم 1/ 1/ 3/ 7 - 7 والموضح بالكروكي رقم 3.



بموجب كتاب وزير المالية في 20/6/2022 تم تكليف البلدية بإعادة إعمار منطقة المباركية المتأثرة بالحريق - جزء من القطعتين رقمي 4 و7 بمنطقة القبلة.



بموجب كتاب وزير المالية في 12/5/2022 تقدمت وزارة المالية بطلب بإبقاء الوضع التنظيمي على ما هو عليه في القطعتين رقمي 4 و7 وفتح ممرات.



بموجب ما سبق، تم عمل دراسة باعتماد المخطط المقترح والمعد من قبل وزارة المالية - فريق عمل معالجة آثار حريق المباركية وفق نظام القطع التنظيمي حتى يتم الحفاظ على الوضع كما هو قائم.



وقد تم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بمحضر رقم 8/2022 المتخذ بتاريخ 28/6/2022، وأفادت بالموافقة بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات شريطة التنسيق قبل التنفيذ.



وتم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية باجتماعها رقم 16/2022 المتخذ بتاريخ 19/6/2022 وأفادت برفع تقرير للمجلس البلدي على الموافقة المبدئية على إعادة تنظيم جزء من القطعتين رقمي 4 و7 بمدينة الكويت بمنطقة القبلة والصادر بشأنها قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف19/200/11/1999) المتخذ في 27/12/1999، كما هو مقترح على المخطط وفق نظام القطع التنظيمية والإجراءات المتبعة بهذا الشأن شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام باشتراطاتها.



لذلك فإن الرأي الفني:



الموافقة المبدئية على إعادة تنظيم جزء من القطعتين رقمي 4 و7 بمدينة الكويت بمنطقة القبلة وفق أحكام القانون 40/78 واللوائح الصادرة تنفيذا له وفقا للكروكي المرفق رقم 4 شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام باشتراطاتها مع إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.