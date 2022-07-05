أصدرت مدير عام البلدية بالإنابة م.نادية الشريدة تعميما تضمن منع القصابين الجائلين في عيد الأضحى.



وقالت الشريدة: نبارك لكم حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين من الله العلي القدير أن يعيده عليكم دوما بالصحة والعافية وعلى شعبنا الكريم بالخير واليمن والبركات، ومن منطلق المصلحة العامة وحرص البلدية على الاستعداد لاستقبال العيد،



على كافة الإدارات المعنية وفرق الطوارئ بأفرع البلدية بالمحافظات العمل بما يلي:



٭ تكثيف الجولات الميدانية لمحاربة القصابين الجائلين وإزالة إعلانات التبريكات والتهاني وضبط عمال النظافة المتسولين في الشوارع والطرقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركات النظافة المسؤولة عن تلك العمالة، بالإضافة إلى تكثيف الجولات على المطابخ والمطاعم المركزية للتأكد من وجود الشهادات الصحية لدى العاملين خلال أيام عيد الأضحى.



٭ تقديم الدعم اللوجستي في المسالخ الرئيسية والمؤقتة التي تخضع لاختصاص الهيئة العامة للغذاء والتغذية دون غيرها، وذلك من حيث توفير العمالة والحاويات وإزالة الأوساخ والمخلفات خارج المسالخ.



٭ التنسيق مع وزارة الداخلية و«القوى العاملة» لعمل حملات ميدانية مشتركة على 3 فترات على مدار اليوم الواحد تنطلق من بعد صلاة العيد لضبط الباعة والقصابين الجائلين بحيث تشمل المناطق السكنية إلى جانب أماكن بيع الأغنام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي عامل مخالف سوف يتم ضبطه بما في ذلك الإبعاد الإداري.