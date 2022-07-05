

أكد محافظ حولي علي سالم الأصفر ضرورة انجاز أعمال صيانة الطرق والسفلتة بالشكل المطلوب وذلك لتلافي أي مشاكل قد تؤدي إلى تلف المركبات وتعريض حياة الناس للخطر.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ على أعمال الصيانة وفرش الاسفلت لعدد من مناطق المحافظة ضمن خطة وزارة الأشغال العامة، حيث تقدم الأصفر بالشكر للعاملين على مشاريع صيانة الطرق، مثمنا الدور الكبير الذي يقومون به لأجل راحة مرتادي الطرق، متمنيا لهم كل التوفيق لمواصلة انجاز اعمال الصيانة.



من جانبه، أشاد المشرف على أحد عقود وزارة الأشغال م.حسين الصالح بمتابعة محافظ حولي للأعمال القائمة، مؤكدا على اهمية هذه المتابعة التي تعكس مدى التعاون الكبير مع المحافظة.



وقال م.الصالح ان العقود الحالية التي يتم العمل عليها في منطقة حولي وميدان حولي لإعادة اعمال البنية التحتية وسفلتة الطرق بالإضافة إلى عقد صيانة لمنطقة الرميثية بشكل كامل، مشيرا إلى الانتهاء من عمل عقود سابقة لكل من منطقة السلام وحطين والشهداء والشعب.



كما كشف الصالح عن وجود عدد من العقود المستقبلية التي ستطرح لكل من منطقة سلوى والسالمية ومشرف لصيانة المناطق بشكل كامل، معربا عن أمله في تغطية كل مناطق محافظة حولي.