في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات أعلنت إدارة العلاقات العامة عن إزالة 5 مظلات غير مرخصة و15 سورا زراعيا و3 ديوانيات من قبل أصحابها بمنطقة السرة بعد توجيه إنذارات لهم فضلا عن توجيه 3 إنذارات لعقارات سكنية مخالفة. وفي هذا السياق، أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية المحافظة عبدالله جابر أن تلك الإزالات جاءت في إطار الجهود التي يبذلها الفريق الرقابي بفرع بلدية المحافظة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة التي يتم رصدها من خلال الكشف الميداني للفريق أو بلاغات تتمثل في إقامة المظلات وأعمدة حديد وحواجز وصبات أسمنتية وأسوار زراعية وديوانيات واستغلال مساحات بغير وجه حق دون ترخيص من قبل البلدية.