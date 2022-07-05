أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط الكويت في المراحل النهائية والأخيرة لتدشين خط أنابيب مصفاة الزور والذي يعتبر من المشاريع المهمة للغاية لتشغيل مشروع مصفاة الزور الجديدة خلال العام الحالي 2022.



وقالت المصادر ان شركة نفط الكويت أخذت على عاتقها عند تنفيذ المشروع المحافظة على البيئة والسكان، لاسيما ان خط الأنابيب بعيد عن المناطق السكنية والمحميات وأي نشاط عمراني مستقبلا.



وذكرت المصادر ان المشروع الذي تم إسناده لإحدى الشركات الأجنبية بمبلغ قدره 256.9 مليون دينار بتاريخ 15 أغسطس 2017 كان يمتد لمدة 3 سنوات تقريبا.



وأشارت الى ان «نفط الكويت» قامت بإصدار أمر تغييري رقم 2 للعقد بتاريخ 29 أبريل 2019 لتمديد العمل به لمدة 4 أشهر إضافية وتأجيل أعمال الانتهاء من المشروع حتى تاريخ 10/11/2020.



وتعرضت خطوط المشروع بأرض سبخة إلى التآكل، وذلك بسبب عدم توفير المقاول بالوقت اللازم نظام نزح المياه (Dewatering System)، كما هو محدد بالعقد الذي أدى الى تآكلها لاحتواء الأرض على المياه الجوفية شديدة الملوحة والتي يحتاج المقاول الى النظام للقيام بعملية تجفيف المياه.



هذا، وقد تأخرت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة في توريد ملاجئ التبريد السلبية والكابلات المرتبطة بها وكابلات الألياف الضوئية ولوحات التوصيل لخط أنابيب غاز البترول المسال الجزء (A2) والتي كان يجب تسليمها للمقاول وفقا للجدول الزمني المعتمد في شهر فبراير 2020، حيث قامت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بتوريد الكابلات فقط في شهر أغسطس 2020، دون قيامها بتوريد المواد الأخرى، الأمر الذي يؤدي الى تأخر تشغيل هذا الجزء من المشروع وتحمل الشركة تكلفة إضافية نتيجة لهذا التأخير تقدر قيمتها من 7 ملايين الى 9 ملايين دينار، وتم الاتفاق بين الشركة والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة على تركيب الكابلات الموردة فقط وحذف أعمال تركيب بقية المواد التي لم يتم توريدها من أعمال العقد.