عرضت قاعدة بيانات، يزعم أنها تحتوي على معلومات حول مليار مواطن صيني، للبيع في أحد منتديات الاختراق مقابل 10 بيتكوين، أو ما يقرب من 200000 دولار.



وجذب العرض 177 ردا و300000 مشاهدة في غضون ساعات، وتم نشر القائمة بواسطة مستخدم مجهول يدعى ChinaDan.



وفي العام 2022، تعرضت قاعدة بيانات شرطة شنغهاي الوطنية (SHGA) للتسريب، وتحتوي على عدة «تيرابايت» من البيانات والمعلومات حول مليار مواطن صيني، وفق ما أورده موقع Asia Markets.



ويشير الإعلان إلى أن قاعدة البيانات تحتوي على معلومات عن مليار مواطن صيني وعدة مليارات من سجلات الحالة، بما في ذلك: الاسم والعنوان ومكان الميلاد ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف المحمول وجميع تفاصيل الجريمة/ القضية.



وإذا كانت قاعدة البيانات حقيقية بالفعل، فستكون أكبر اختراق معروف للبيانات في تاريخ الصين. وقدم البائع ما يدعي أنه عينة من مجموعة البيانات، تضم 750000 ملف، وتم تحميل نموذج البيانات على خوادم المنتدى.

وقد ثار الكثير من الجدل حول شرعية الإدراج، لكن العديد من المستخدمين دعموا صلاحيته، بحسب Asia Markets.



وفيما اعتبر أحد أعضاء المنتدى أن المبلغ المطلوب قليل، كتب آخر: مما تحتويه هذه العينة، ومما تحققت منه، فإن المعلومات صحيحة للأسف.