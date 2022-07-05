علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن وزارة المالية تعمل مع عدة جهات حكومية من أجل تحديث دراسة توسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة، وأن أعين الجهات الحكومية ترصد حاليا بيانات حول بعض أنواع المشروبات والتي تأتي على رأسها مشروبات الطاقة والغازية والمحلاة من حيث الاستهلاك ونوعيات المنتجات وبلد المنشأ.



وأفادت المصادر بأن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقوم حاليا بعمل دراسة حول توسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة، وذلك بعدما دخلت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي حيز النفاذ قبل سنوات، وباتت تطبق في جميع دول الخليج باستثناء الكويت التي لم تطبقها حتى الآن.



يأتي ذلك على الرغم من المناقشات داخل الأروقة الحكومية والتي أكدت قبل سنوات فعالية ذلك النوع من الضرائب في تحقيق فوائد مزدوجة للمالية العامة بالكويت من خلال تخفيض معدلات السمنة والتدخين تصل إلى 20% خلال 5 سنوات وهو ما يقلل معدلات الانفاق على الأمراض التي تواكب تلك العادات الصحية بصورة ملحوظة، ناهيك عن أن الإيرادات المتوقع تحصيلها مباشرة من ذلك النوع من الضرائب تصل إلى نحو 200 مليون دينار سنوياً.



وأشارت المصادر إلى أن التوجه الحالي في دول الخليج ينظر إلى تطبيق الضريبة بنهج «الضريبة الحجمية متعددة المراحل»، وهو الأمر الذي يتطلب توفير البيانات والإحصاءات حول المشروبات المذكورة، وهو ما دعا أمانة التعاون إلى طلب تلك المعلومات من الكويت خلال الأيام الماضية.



وتعد الضريبة الانتقائية أحد أنواع الضرائب غير المباشرة، ويتم فرضها على سلع معينة تعتبر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة.



وتتضمن المشروبات الغازية أية مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، ومشروبات الطاقة وهي التي تتضمن أية مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني وتشمل على سبيل المثال الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، كما تشمل أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه، يأتي ذلك إلى جانب التبغ ومنتجاته التي تضم جميع المواد المدرجة ضمن الجدول 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول التعاون.



ووفقاً للاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية، فإن أسعار الربط الضريبي على السلع الخاضعة للضريبة تتراوح بين 50% على المشروبات الغازية، و100% على منتجات التبغ، و100% على مشروبات الطاقة.