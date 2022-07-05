أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قامت أمس بإيداع المكافأة التشجيعية (البونص) للعاملين في القطاع النفطي عن السنة المالية الماضية 2020/2021.

وذكرت المصادر انه تم إيداع المكافأة للعاملين في كل من شركات نفط الكويت والبترول الوطنية و«كيبيك»، على ان يتم إيداع باقي المكافآت اليوم للعاملين. وتشمل المكافأة العاملين والموظفين في القطاع النفطي فيما عدا المديرين ومن في مستواهم وتشمل على الأقل نحو 13.5 ألف عامل.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن النقابات النفطية تنتظر حسم مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين خلال جائحة كورونا، والتي لم يبت فيها حتى الآن.