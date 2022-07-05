أعلنت الإدارة العامة للجمارك عزمها إجراء مزاد علني على بيع 3459 كروز سجائر أغلبها ضبط من قبل المفتشين قبل تهريبها الى خارج البلاد، وكذلك 49 طردا تحوي بضائع متنوعة الى جانب حاوية 20 قدما بها قطع غيار وحاوية اخرى بها أغراض شخصية.

وأشارت في بيان صحافي أحقية الإدارة في وقف البيع أو تأجيله أو إعادته في موعد آخر في حالة عدم الحصول على السعر المناسب أو لأية أسباب تراها تتعارض مع مصلحتها، مع جواز إلغاء أو تأجيل المزاد لأي سبب تراه.



وكذلك بيع البضاعة على صفقة واحدة أو عدة صفقات حسب ظروف البيع، على أن يتحمل الراسي عليه المزاد عمولة دلالة بواقع 2% من ثمن البيع وان يدفع قيمة البضاعة بموجب الدفع عن طريق الكي-نت K-net فقط، مع إخراج البضاعة من مقر مراقبة بيت المال بصورة عاجلة وخلال 5 أيام بعد رسو المزاد عليه، وإلا سيتم حجز أية بضاعة وبيعها بالمزاد التالي إذا لم يقم من رسا عليه المزاد بإزالتها خلال المدة المحددة.