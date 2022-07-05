نظمت قوة الإطفاء العام ورشة عمل بعنوان «استعراض منتصف المدة لإطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث» بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.



وقد افتتح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد والدكتور طارق عزمي الشيخ الممثل المقيم للأمم المتحدة في الكويت ورشة العمل التي شارك فيها أكثر من 90 مشاركا من 40 جهة حكومية وغير حكومية.

وتهدف ورشة العمل الى جمع المعلومات الخاصة بتنفيذ إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث وتوضيح الإجراءات المطلوبة المقترح تنفيذها للوصول إلى أهداف وغايات إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث.