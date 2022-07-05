أحمد خميس



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع قطاع شؤون الإقامة إضافة وتفعيل خدمتين جديدتين وحصرية على تطبيق «سهل»، وهما: خدمة دفع رسوم التحاق بعائل وخدمة دفع رسوم العمالة المنزلية الإضافية، مشيرة إلى أنه بإمكان الكفيل دفع الرسوم عبر تطبيق «سهل» بكل سهولة ويسر، ودعت في حال وجود أي استفسار، التواصل عبر البريد الإلكتروني:



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من جهة أخرى، داهم رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة مكتبين للخدم في منطقتي حولي والجليب، وتم ضبط 11 وافدة جار اتخاذ الاجراءات القانونية معهم.



وبحسب بيان لوزارة الداخلية فإن مكتب الخدم الوهمي في منطقة جليب الشيوخ ضبط فيه 9 وافدات مخالفات لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات، فيما ضبط في مكتب حولي الوهمي وافدتان تعملان باليومية.