القاهرة - مجدي عبدالرحمن وناهد إمام



وافق مجلس النواب المصري، على اتفاقيتين دوليتين بشأن منح مقدمة لتمويل مشروعات تخص قطاع النقل.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة امس بحضور ممثلي الجهات التنفيذية المختصة.



وتمثلت الاتفاقيتان في الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (226) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19/4/2022، والموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي، للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ 7/4/2022.



في سياق آخر، أكد وزير البترول والثروة المعدنية م. طارق الملا أن الإصلاح والتطوير الذي يشهده قطاع التعدين في مصر يقدم فرصا استثمارية واعدة، موجها الدعوة لمستثمري صناعة التعدين عالميا ومحليا، لاقتناص تلك الفرص والاستثمار في هذا القطاع الواعد في ظل التوجه لتحويل مصر لوجهة تعدينية على مستوى عالمي، باستغلال ما يتوافر لها من مقومات تنافسية.

وقال الوزير- في كلمته، امس خلال افتتاح منتدى مصر للتعدين لعام 2022- إن مصر تمتلك طبيعة جيولوجية متميزة وتوافر أنواع عديدة من المعادن، فضلا عن مصادر الطاقة والكوادر التعدينية المتميزة، والبنية الأساسية من شبكات الطرق والنقل والمطارات والموانئ المطلة على اثنين من أهم طرق التجارة البحرية عالميا.