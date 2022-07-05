القاهرة ـ هالة عمران



شهد وزير النقل م.كامل الوزير ووزيرا خارجية وداخلية النمسا ألكسندر شالنبيرغ وجيرهارد كارنير، توقيع عقد إنشاء شركة مشتركة بين سكك حديد مصر، وشركة «فويست البين» النمساوية، لإدارة وتشغيل ورشة العباسية الخاصة بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، وذلك بحضور سفير النمسا بالقاهرة جورج شتيلفريد.



وقال وزير النقل إن العقد يشمل رفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بورشة العباسية لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وللوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنويا، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية للوصول إلى إنتاج 600 مفتاح سنويا، وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية بالإضافة إلى التدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل نسبة التصنيع المحلي بنهاية التحديث للورشة إلى 95%، وذلك كإحدى الخطوات الهامة في مجال توطين صناعة النقل في مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية.



وأضاف وزير النقل أن خطة إنشاء الشركة المشتركة بين الجانبين تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية من المفاتيح، خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث الـ 10 آلاف كيلومتر سكة حديد الحالية أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة ومشروعات مترو الأنفاق الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى الانطلاق لتصدير تلك المنتجات إلى الدول الأفريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج.