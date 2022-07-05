القاهرة - ناهد إمام



أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالمنعم التراس، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة.



جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة «نت سينك الأميركية Netsync Network Solutions».



وقال التراس إن الهيئة تتطلع من خلال تعاونها مع شركة «نت سينك» لتعزيز الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية ونظم المعلومات لكل المؤسسات الحكومية الخاصة في مجالات البنية التحتية للشبكات ومكوناتها ومنها التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتجهيزات المدن الذكية.



وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي وتحديث كافة نظم الأعمال بأحدث وسائل الاتصالات والخدمات الإلكترونية التكنولوجية وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة.



من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة «نت سينك» الأميركية تامر هدايت، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الإلكترونية والخدمات التكنولوجية الذكية ونظم المعلومات وبالإمكانات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الأفريقية والعربية.