ناهد إمام



كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن وصول قيمة إيرادات القناة إلى نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 5.8 مليارات دولار خلال العام المالي 2020/2021 بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 20.7%.

وقال رئيس الهيئة في بيان امس، إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021/2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى حمولة صافية سنوية، وأعلى إيراد سنوي مالي، متجاوزة بذلك كل الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وأوضح ربيع أن التقارير الملاحية خلال العام المالي 2021/2022 رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة حيث عبرها خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل 19047 سفينة خلال العام المالي 2020/2021، بفارق 2985 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.7%، وارتفع إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة بمقدار 1.32 مليار طن خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 1.19 مليار طن خلال العام المالي 2020/2021 بفارق قدره 130 مليون طن، وبنسبة زيادة قدرها 10.9%.



وأكد ربيع أن النتائج القياسية غير المسبوقة التي سجلتها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام المالي تعد تتويجا لنجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.



وشدد رئيس الهيئة على أن الأزمات العالمية المتتالية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أمانا.