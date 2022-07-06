عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال سواء كان معلما أو إداريا عن العام الدراسي 2022-2021 كالآتي:



أولا: ضوابط استحقاق المكافأة



٭ أن يكون قد مضى على تعيين الموظف سنتان داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارجها وذلك للمعيين بتاريخ 2020/9/1 وما قبل.



٭ أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الاستحقاق 2022-2021.



٭ ألا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنة الاستحقاق 2022-2021 ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو أن تكون قد ألغيت بموجب حكم قضائي نهائي.



٭ ألا تقل مدة أيام العمل الفعلية للموظف عن سنة الاستحقاق 2022/2021 في المراحل التعليمية المختلفة والتي تعادل نسبة 70% المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 43 لسنة 2016 عن 110 أيام للعاملين في مرحلة رياض الأطفال و122 للعاملين في المرحلة الابتدائية والمتوسطة و124 للعاملين في المرحلة الثانوية.



٭ تستبعد من أيام العمل الفعلية المشار إليها مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكل أنواعه ومسمياته والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى خلال سنة الاستحقاق 2022/2021.



ثانيا: ضوابط أخرى



٭ عند احتساب المدة المحددة بالبند أولا/1 من القرار يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد.



٭ المحالون إلى الشؤون القانونية يبت في أحقيتهم في مكافأة مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.



٭ تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات، ولمدة 6 أشهر للمحالين الى التحقيق.



المادة الثانية: يحق للموظف غير المستحق للمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال 60 يوما من تاريخ صرف المكافأة، وذلك بتقديم تظلمه على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ولن يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني وخلال فترة التظلمات المقررة.



المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى.



المادة الرابعة: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.