آلاء خليفة - ثامر السليم



عقد مجلس الجامعات الحكومية اجتماعه رقم (2/2022) مساء الاثنين برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، وبحضور أعضاء المجلس.



وعقب الاجتماع، أوضح الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية د.مثنى الرفاعي في بيان رسمي، أن المجلس ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدّق المجلس على محضر الاجتماع رقم (1/2022) الذي عقد بتاريخ ٦/2/2022، كما أحيط المجلس علما بتقرير متابعة قرارات المجلس في اجتماعه رقم (1/2022) المنعقد في تاريخ 6/2/2022.



وأفاد الرفاعي بأن المجلس قد اعتمد اقتراح كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت المعتمد من مجلس جامعة الكويت بشأن إعفاء غير المقيدين من ذوي الإعاقة من الرسوم الدراسية، ورد ما تم تحصيله من رسوم دراسية من غير المقيدين من ذوي الإعاقة عن الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2022/2023) استنادا لأحكام القانون رقم (8/2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.