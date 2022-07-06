أكدت الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير الاداري بوزارة التربية رجاء بوعركي استجابتها لمطالب نقابة العاملين بالوزارة بسرعة صرف «الأعمال الممتازة» للهيئة التعليمية والادارية بالمدارس المستحقين للمكافأة وذلك تقديرا لجهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال العام الدراسي.



جاء ذلك خلال استقبال بوعركي وفد نقابة العاملين بوزارة التربية برئاسة عادل العازمي.



ووعدت الوكيلة بوعركي خلال اللقاء بسرعة الانتهاء من «الأعمال الممتازة» وتحويلها للقطاع المالي لصرفها بمجرد وصول الكشوف من ديوان الخدمة المدنية.



بدوره، وجه رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي الشكر لوكيلة التربية المساعد للشؤون الادارية والتطوير الاداري بوزارة التربية رجاء بوعركي على تعاونها الكامل مع مطالب النقابة وحسن الاستقبال، مشيرا الى ان النقابة تقدمت بعدد من المطالب التي تهم جموع المعلمين والعاملين بالعملية التعليمية وعلى راسها تحديث لائحة العمل المدرسي لخدمة العاملين في المدارس ولتحديد حقوقهم الوظيفية.



وطالب العازمي بضرورة العمل على فتح مكتب تابع لإدارة المكتبات بمبنى الوزارة لإنهاء معاملات المتقاعدين تقديرا لجهودهم وعطائهم في خدمة العملية التعليمية، مشددا خلال اللقاء على ضرورة الإسراع بتسكين الشواغر في الوظائف الاشرافية الإدارية نظرا لما تمثله من اهمية قصوى في تنظيم العمل وتسهيل الامور سواء داخل المدارس او الادارات التعليمية وديوان الوزارة بما يصب في النهاية في تيسير أمور الموظفين او الطلاب وأولياء الأمور ومختلف المراجعين.