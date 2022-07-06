رجاء بوعركي: سرعة صرف الأعمال الممتازة للهيئة التعليمية والإدارية بمدارس وزارة التربية بمجرد وصول الكشوف من ديوان الخدمة المدنية

العازمي: طلبنا سرعة تسكين الوظائف الإشرافية الإدارية بالمناطق التعليمية وديوان عام الوزارة وتحديث لائحة العمل المدرسي لخدمة العاملين



أكدت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التربية رجاء بوعركي استجابتها لمطالب نقابة العاملين بوزارة التربية بسرعة انجاز وصرف الأعمال الممتازة للهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس المستحقين للمكافأة وذلك تقديرا لجهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال العام الدراسي.



جاء ذلك خلال استقبال بوعركي وفد نقابة العاملين بوزارة التربية برئاسة عادل سعود العازمي بمكتبها بمقر وزارة التربية.



ووعدت الوكيلة بوعركي خلال اللقاء بسرعة الانتهاء من الاعمال الممتازة وتحويلها للقطاع المالي لصرفها بمجرد وصول الكشوف من ديوان الخدمة المدنية.



من جهته، وجّه رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي الشكر لوكيلة التربية المساعد للشؤون الادارية والتطوير الاداري بوزارة التربية رجاء بوعركي على تعاونها الكامل مع نقابة التربية وحسن الاستقبال.



واشار العازمي الى ان النقابة تقدمت بعدد من المطالب التي تهم جموع المعلمين والعاملين بالعملية التعليمية وعلى رأسها العمل على تحديث لائحة العمل المدرسي لخدمة العاملين في المدارس ولتحديد حقوقهم الوظيفية.



كما طالب العازمي بضرورة العمل على فتح مكتب تابع لادارة المكتبات بمبنى الوزارة لانهاء معاملات المتقاعدين تقديرا لجهودهم وعطائهم في خدمة العملية التعليمية.



كما شدد العازمي خلال اللقاء على ضرورة الاسراع بتسكين الشواغر في الوظائف الاشرافية الادارية نظرا لما تمثله من أهمية قصوى في تنظيم العمل وتسهيل الامور سواء داخل المدارس او الإدارات التعليمية وديوان الوزارة بما يصب في النهاية في تيسير أمور الموظفين او الطلاب وأولياء الأمور ومختلف المراجعين.



كما اشاد العازمي بالدور الواضح الذي قامت به الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التربية رجاء بوعركي من تطوير في القطاع الإداري مما كان له دور كبير في تسهيل الاجراءات المختلفة على العاملين بالوزارة من خلال موقع الوزارة الرسمي.